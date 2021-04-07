перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Фонд «Подари жизнь» построит в Новой Москве пансионат для детей с онкозаболеваниями 18:19
Исследование: количество регулярных благотворительных пожертвований выросло в 2020 году 18:03
Эдварду Билу предъявили обвинение по делу о ДТП в центре Москвы. Ему грозит до двух лет тюрьмы 17:39
Не отразится на работе: как Кремль и госструктуры отреагировали на ограничения работы Zoom для них 17:14
Molchat Doma/YouTube Мужчина тащит ванну по зимним улицам в новом клипе группы «Молчат дома»
Мужчина тащит ванну по зимним улицам в новом клипе группы «Молчат дома» 17:10
История создания «Улицы Сезам» в трейлере документального фильма «Street Gang» 16:49
Биографическая книга о диджее Авичи выйдет в ноябре 16:25
В Иркутске обнаружили свалку человеческих органов и конечностей. Прокуратура начала проверку 16:19
В сеть слили личные данные писателя Глуховского. Ему угрожают из‑за образа чеченки в сериале «Топи» 16:18
Calamity Ai/YouTube «Думаешь, ты реальна?»: как студенты из Калифорнии снимают фильмы по сценариям от нейросети
«Думаешь, ты реальна?»: как студенты из Калифорнии снимают фильмы по сценариям от нейросети 15:56
«Мисс Папуа — Новая Гвинея» лишилась титула после того, как станцевала тверк 15:37
Will.i.am выпустил защитную маску за 300 долларов. У нее есть наушники и микрофон с шумоподавлением 15:12
В Замоскворечье начали снос исторических зданий ради элитного ЖК. В соседнем доме потрескались стены 15:10
Radiohead снова покажут свои концерты на ютьюбе 14:52
«Годзилла против Конга» Могли бы Годзилла и Конг существовать в реальности? Отвечают ученые
Могли бы Годзилла и Конг существовать в реальности? Отвечают ученые 14:24
Тиера Вок играет в конструктор в клипе «Link» 13:55
Синоптики: на выходных москвичей ждет «идеальная» погода, а на следующей неделе — «супервесна» 13:25
РБК: российские блогеры обогнали по рекламным доходам газеты и журналы 13:10
Минцифры предложило предустанавливать родительский контроль на все гаджеты в России 13:05
В Италии отменили цензуру фильмов. Она действовала больше 100 лет 12:40
Отключить рекламу

Исследование: количество регулярных благотворительных пожертвований выросло в 2020 году

Константин Зорниченко
Сегодня в 18:03

В первую волну пандемии коронавируса люди стали чаще делать благотворительные пожертвования. Об этом говорится в статистике, приведенной на сайте проекта «Бенчмаркинг НКО», который платформа «Если быть точным» запустила совместно с платежным сервисом CloudPayments.

В 2020 году был зафиксирован рост разовых пожертвований и подписок на постоянные ежемесячные платежи. Больше всего это коснулось фондов, помогающих социально уязвимым группам и работающих в области медицины.

Пик роста пришелся на апрель 2020 года, когда разовые пожертвования стали делать чаще на 136% по сравнению с мартом. Постоянные (рекуррентные) платежи за период с марта по май выросли 4–17%. Медицинским организациям в апреле деньги стали переводить на 40% больше, чем месяцем ранее, а рекуррентные платежи поднялись на 2–10%. По словам исследователей, такая динамика характерна для любой экстренной ситуации. В таких случаях люди чаще делают разовые пожертвования и реже — системные.

После прекращения режима самоизоляции летом люди стали реже делать разовые переводы, но продолжился рост постоянных выплат. В декабре разовые пожертвования социально уязвимым группам увеличились на 96% относительно ноября. В этот же период выросли на 43% переводы на медицину. На экологические программы — на 220% и на права человека — на 58%. Эксперты отмечают, что рекуррентные платежи в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года стали выше по каждому направлению в среднем в полтора-два раза.

В октябре прошлого года после катастрофы на Камчатке разовые переводы выросли на 113%, а рекуррентные — на 21%. Исследователи такой скачок назвали самым высоким за год, исключая новогодний период.

Во время пандемии россияне направление «права человека» поддерживали меньше всего. Но в январе 2021 года произошел рост количества пожертвований в связи с протестными акциями в России: постоянных в феврале стало больше на 44%, а разовые упали на 8%.

В марте фонд «Нужна помощь» и медиапортал «Такие дела» запустили маркетплейс продукции разных благотворительных организаций. Сейчас в интернет-магазине можно купить одежду, посуду, книги, блокноты, значки, шоперы и другие аксессуары, оплатить все сразу и получить в течение нескольких дней. Выручка от продаж направляется некоммерческим организациям. По словам авторов проекта, желающим приобрести благотворительный мерч больше не нужно заходить на сайты разных фондов, искать нужные разделы и оформлять сразу несколько заказов и доставок.

События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
трагикомедия
Минари
Полуавтобиографическая корейская драма о поисках семейного счастья
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить