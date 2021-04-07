Исследование: количество регулярных благотворительных пожертвований выросло в 2020 году

В первую волну пандемии коронавируса люди стали чаще делать благотворительные пожертвования. Об этом говорится в статистике, приведенной на сайте проекта «Бенчмаркинг НКО», который платформа «Если быть точным» запустила совместно с платежным сервисом CloudPayments.

В 2020 году был зафиксирован рост разовых пожертвований и подписок на постоянные ежемесячные платежи. Больше всего это коснулось фондов, помогающих социально уязвимым группам и работающих в области медицины.

Пик роста пришелся на апрель 2020 года, когда разовые пожертвования стали делать чаще на 136% по сравнению с мартом. Постоянные (рекуррентные) платежи за период с марта по май выросли 4–17%. Медицинским организациям в апреле деньги стали переводить на 40% больше, чем месяцем ранее, а рекуррентные платежи поднялись на 2–10%. По словам исследователей, такая динамика характерна для любой экстренной ситуации. В таких случаях люди чаще делают разовые пожертвования и реже — системные.

После прекращения режима самоизоляции летом люди стали реже делать разовые переводы, но продолжился рост постоянных выплат. В декабре разовые пожертвования социально уязвимым группам увеличились на 96% относительно ноября. В этот же период выросли на 43% переводы на медицину. На экологические программы — на 220% и на права человека — на 58%. Эксперты отмечают, что рекуррентные платежи в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года стали выше по каждому направлению в среднем в полтора-два раза.

В октябре прошлого года после катастрофы на Камчатке разовые переводы выросли на 113%, а рекуррентные — на 21%. Исследователи такой скачок назвали самым высоким за год, исключая новогодний период.

Во время пандемии россияне направление «права человека» поддерживали меньше всего. Но в январе 2021 года произошел рост количества пожертвований в связи с протестными акциями в России: постоянных в феврале стало больше на 44%, а разовые упали на 8%.

В марте фонд «Нужна помощь» и медиапортал «Такие дела» запустили маркетплейс продукции разных благотворительных организаций. Сейчас в интернет-магазине можно купить одежду, посуду, книги, блокноты, значки, шоперы и другие аксессуары, оплатить все сразу и получить в течение нескольких дней. Выручка от продаж направляется некоммерческим организациям. По словам авторов проекта, желающим приобрести благотворительный мерч больше не нужно заходить на сайты разных фондов, искать нужные разделы и оформлять сразу несколько заказов и доставок.