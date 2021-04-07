Фонд «Подари жизнь» построит в Новой Москве пансионат для детей с онкозаболеваниями

Пансионат будет построен на территории усадьбы «Измалково», расположенной в 25 минутах езды от Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Всего планируется построить 15 коттеджей — в них одновременно смогут разместиться 146 детей и 146 родителей.

В Новой Москве появится пансионат для детей, лечащихся от рака. Инициатором проекта выступил фонд «Подари жизнь» — приступить к строительству благотворительная организация планирует в июне 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

«Медицинские процедуры в нем проводиться не будут. Специально организованный автобус будет возить детей в больницу для проведения процедур и сдачи анализов и обратно», — говорится в сообщении фонда.

За год пансионат смогут посетить больше 2200 семей. Это поможет сократить пребывание ребенка в больнице и увеличит пропускную способность центра на 15–20% ежегодно, считает директор Института молекулярной и экспериментальной медицины центра Михаил Масчан.

Строительство будут финансировать партнеры фонда. На данный момент денег достаточно для строительства первых трех коттеджей.

В 2015 году правительство Москвы передало «Измалково» фонду «Подари жизнь» в безвозмездную аренду на 49 лет.

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