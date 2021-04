Биографическая книга о диджее Авичи выйдет в ноябре

Шведский журналист Монс Мосессон написал биографическую книгу о покойном диджее Авичи (настоящее имя — Тим Берлинг). Ее опубликует издательство Mobius 16 ноября, сообщает Rolling Stone.

Книга получила название «Tim: The Official Biography of Avicii» («Тим: Официальная биография Авичи»). Во время работы над ней Мосессон брал интервью у родственников музыканта, его друзей и коллег. Чтобы лучше описать карьеру Авичи, журналист повторил маршрут мирового тура диджея, отправившись из Стокгольма в «горячие точки EDM», например в Майами, Лос-Анджелес и на Ибицу. Наряду с рассказом о музыкальной карьере Авичи, книга также будет посвящена его борьбе с психическим здоровьем и зависимостями.

В этом году в Стокгольме откроют музей памяти диджея. В нем выставят архивные фотографии и видео Авичи. На экспозиции покажут, как проходил его творческий процесс, и представят ранее не изданные версии некоторых его треков.

Авичи скончался в возрасте 28 лет в столице Омана Маскате в 2018 году. По официальной версии, он совершил самоубийство. Популярность ему принесли треки «My Feelings for You», «Blessed» и «Levels», он неоднократно попадал в рейтинги журнала Forbes как один из самых высокооплачиваемых диджеев мира. Год назад вышел его посмертный альбом «Tim», в который в том числе вошли совместные работы с Крисом Мартином из Coldplay, Imagine Dragons, Bonn и другими артистами.