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В Иркутске обнаружили свалку человеческих органов и конечностей. Прокуратура начала проверку

Семён Гудошников
Сегодня в 16:19

Жители иркутского района Ново-Ленино обнаружили на территории промышленной базы баки, из которых текла кровь. Они вызвали следователей и полицию, которые вскрыли контейнеры. В них оказались ампутированные человеческие конечности и органы, пишет «МК-Байкал».

Местные жители сказали, что на территорию базы раз в два дня приезжает «Газель», которая доставляет кровавый груз. Иркутские СМИ выяснили, что в пакетах находятся медицинские отходы класса Б (части тканей и органов, оставшиеся после операций). Их привозят на базу из нескольких медицинских учреждений города.

Отходы класса Б затем попадают в установку для термического уничтожения (инсинератор ВК-1000), который находится неподалеку. Утилизацией, по данным «МК-Байкал», на договорной основе занимается компания «Утилит-сервис».

Поскольку медицинские отходы класса Б могут быть источниками различных болезней, рядом с местом их утилизации должна быть санитарная зона, а хранить их нужно с использованием холодильного оборудования. Однако ни того ни другого на территории базы не обнаружено — жители могут оказаться в непосредственной близости от потенциально заразных конечностей и органов.

После обращения местного жителя и публикаций в СМИ прокуратура Иркутской области начала проверку. Правоохранители должны установить, не нарушили ли «хозяйствующие субъекты» «законодательство об отходах» и «санитарно-эпидемиологическое законодательство».

В областном Роспотребнадзоре также запустили проверку. Там отметили, что, согласно поступившему обращению, перевозка отходов класса Б осуществляется на автотранспорте, не предназначенном для этого.

Как пояснил глава компании по утилизации медицинских отходов Алексей Чарусов, для перевозки такого груза нужен специальный транспорт — со знаком эпидемиологической опасности и надписью «Медицинские отходы» на кузове. За нарушение правил утилизации медотходов компании может грозить штраф до 300 тыс. рублей.

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