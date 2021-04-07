Нейросети уже умеют генерировать песни, статьи и целые колонки. Еще недавно GPT-3 записывала диссы в исполнении Эминема и создавала генератор первоапрельских шуток, а теперь пишет сценарии для полноценных фильмов.

Студенты калифорнийской киношколы решили снимать по этим сценариям короткометражки. На канале Calamity AI они выпустили уже четыре картины. Пока получается довольно абсурдно, но очень интересно.

Например, «Date Night» («Свидание») рассказывает о молодой паре. Вечером парень пытается загипнотизировать девушку, чтобы она «приручила свое внутреннее животное». Но уже утром герои понимают, что они — актеры, а все происходящее — просто фильм.

Вот один из диалогов:

— Как ты думаешь, мы реальны?

— Думаешь, ты реальна?

— Никто мне ничего не сказал, они просто написали меня так. Я не знаю, кто я. Я знаю, что есть сценарий, который придумали люди.

— Не могу поверить, что мы снимаем фильм. Напомни, о чем он.

— Мы пара. Это фильм про отношения.

— Как называется?

— «Свидание».