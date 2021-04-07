Нейросети уже умеют генерировать песни, статьи и целые колонки. Еще недавно GPT-3 записывала диссы в исполнении Эминема и создавала генератор первоапрельских шуток, а теперь пишет сценарии для полноценных фильмов.
Студенты калифорнийской киношколы решили снимать по этим сценариям короткометражки. На канале Calamity AI они выпустили уже четыре картины. Пока получается довольно абсурдно, но очень интересно.
Например, «Date Night» («Свидание») рассказывает о молодой паре. Вечером парень пытается загипнотизировать девушку, чтобы она «приручила свое внутреннее животное». Но уже утром герои понимают, что они — актеры, а все происходящее — просто фильм.
Вот один из диалогов:
— Как ты думаешь, мы реальны?
— Думаешь, ты реальна?
— Никто мне ничего не сказал, они просто написали меня так. Я не знаю, кто я. Я знаю, что есть сценарий, который придумали люди.
— Не могу поверить, что мы снимаем фильм. Напомни, о чем он.
— Мы пара. Это фильм про отношения.
— Как называется?
— «Свидание».
В фильме «Solicitors» («Посредники») главный герой – свидетель Иеговы, который рассказывает о своем темном прошлом. Раньше он был наркоторговцем, а однажды сбил прохожих на машине. Под конец фильма девушка сама оказывается продавцом наркотиков, достает пистолет и убивает нового знакомого.
Короткометражки снимают Илай Вайс и Джейкоб Ваус. Чтобы получить готовый сценарий, они пишут несколько первых предложений в программу Shortly AI. Нейросеть GPT-3 составляет полный текст на основе завязки. По словам авторов идеи, искусственному интеллекту удается попасть в нужное настроение.
Алгоритм прописывает диалоги, обстоятельства, смену кадров, сцены и ремарки о поведении персонажей. Однако пока его хватает только на пять минут хронометража — потом Shortly AI сбивается, много повторяется и «пишет мрачно».
Вайс и Ваус никак не редактируют сценарий. Они отправляют несколько похожих запросов, а потом выбирают лучшую версию. По их словам, на результат сильно влияет интерпретация режиссеров и актеров. Если бы этим занимались другие люди — у них получилась бы совсем другая история.
Создатели уверены, что в будущем ИИ будет активнее использоваться в киноиндустрии. Это может спасти от творческого кризиса или моментов, когда не получается придумать продолжение для какой‑то сюжетной линии. Сами Вайс и Ваус продолжат использовать нейросеть для своих проектов.