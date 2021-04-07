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Мисс Папуа — Новая Гвинея лишилась титула после того, как станцевала тверк

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:37

25-летняя Люси Майно лишилась титула «Мисс Папуа — Новая Гвинея» после того, как станцевала тверк. Об этом сообщает The Guardian.

После того, как Майно выложила в тиктоке видео с тверком, организаторы конкурса сказали, что человек, который служит ролевой моделью, не может публиковать такие ролики. При этом, в заявлении продюсеров конкурса «Мисс Тихоокеанские острова» указано, что цель проекта — «расширение прав и возможностей женщин», а также продвижение идей самовыражения и уверенности в себе.

В ООН лишение девушки титула назвали проявлением насилия по отношению к женщинам в стране. По словам представителей организации, притеснение женщин начинается с приказов прикрывать себя одеждой и запретов на танцы.

«Те, кто утверждает, что 3 секунды тверка не допустимы, однажды станут нашими судьями. Они будут обвинять женщин в том, что они носят или как себя ведут», — заявили в ООН.

Сама Майно тоже назвали актом женоненавистничества решение лишить ее титула «Папуа — Новая Гвинея». «Если бы публичная персона мужского пола снял такое тикток-видео, мы бы все посмеялись и даже похвалили бы его», — сказала она.

В прошлом году стриминговый сервис Netflix обвинили в сексуализации 11-летних девочек в фильме «Милашки». Картина рассказывает о школьницах, которые танцуют тверк. Главная героиня в попытке убежать от проблем в семье присоединяется к танцевальной группе. После выхода трейлера и постера пользователи социальных сетей были возмущены демонстрацией несовершеннолетних в таком свете.

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