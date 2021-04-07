Will.i.am выпустил защитную маску за 300 долларов. У нее есть наушники и микрофон с шумоподавлением

Маска выполнена из ткани и силикона и оснащена двумя вентиляторами и HEPA-фильтрами для надежной фильтрации микрочастиц. Благодаря особому дизайну ее можно носить хоть 365 дней в году, не испытывая дискомфорта, и снимая каждый месяц лишь для замены фильтров, отмечают авторы устройства.

Кроме того, Xupermask имеет светодиодную подстветку, микрофон с активным шумоподавлением, позволяющий общаться при надетой маске, а также беспроводные наушники. Заушные ремешки маски позволяют подогнать ее под размер головы и улучшить прилегание к лицу.

Дизайн устройства разработан совместно с дизайнером Хосе Фернандесом. Он участвовал в создании скафандра для компании SpaceX, а также работал над костюмами Бэтмена и Человека-паука.

Стоимость Xupermask в США составит 299 долларов. В продажу аксессуар поступит с 8 апреля, заказать ее можно здесь.