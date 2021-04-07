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Не отразится на работе: как Кремль и госструктуры отреагировали на ограничения работы Zoom для них

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:14

Ночью 7 апреля стало известно, что российские госкомпании больше не смогут купить расширенную версию сервиса онлайн-конференций Zoom, — компания без объяснения причин ограничила для них доступ.

Мнения экспертов по этому вопросу расходятся. Одни полагают, что Zoom Video Communications опасается репутационных рисков и снижения стоимости акций, работая, по мнению руководства, на токсичных рынках. Другие считают, что причинами стали сложность соблюдения законодательства и нежелание компании хранить данные пользователей на территории страны, как того требует Россия.

На практике это означает, что продолжительность сессий с корпоративных аккаунтов будет ограничена 40 минутами, как и количество участников в групповом звонке. «Афиша Daily» собрала реакцию российского госсектора.

Кремль

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что в Кремле не понимают мотивов такого решения и сожалеют из‑за ограничения работы Zoom в России. Власти предложили перейти на российские платформы — на какие, Песков не уточнил. Он подчеркнул, что для начала отечественным разработчикам нужно «хорошо поработать, чтобы доделать свои сервисы», потому что «у нас еще недоработки в этой сфере».

По его словам, Владимир Путин не проводит видеоконференции в Zoom — для этого есть специальные закрытые каналы, которыми также пользуются сотрудники Кремля. Исключения были, когда дело касалось международных, в том числе многосторонних, контактов.

Госдума и Совет Федерации

В Госдуме заявили, что ограничения Zoom не отразятся на ее работе. В пресс-службе пояснили, что внутренние онлайн-совещания проводятся на других ресурсах, поэтому нижняя палата парламента «точно не пострадает». Совет Федерации выступил с похожим заявлением, в котором отметил, что верхняя палата использует отечественный сервис видеосвязи.

Высшая школа экономики

Высшая школа экономики сообщила, что тоже потеряла корпоративную лицензию Zoom, — университет лишился неограниченных по времени звонков. В ВШЭ отметили, что ограничения распространяются и на остальные российские вузы, а решение приняли в одностороннем порядке. ИТ-дирекция вуза продолжает вести переговоры с российским представителем компании «РайтКонф», но «делать какие‑то прогнозы на сегодняшний день невозможно».

Минпросвещения

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов уверен, что новая политика Zoom не создаст проблем для российских школ. По его словам, учителя и школьники будут проводить уроки в отечественных аналогах, например на платформе «Сферум». «Система образования не испытывает зависимости от какого‑либо одного программного обеспечения и хорошо защищена вариативностью инструментов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

РАН

Российская академия наук также заявила о готовности перехода на отечественные аналоги. Президент РАН Александр Сергеев рассказал, что у Академии есть опыт проведения небольших и массовых мероприятий в российских сервисах, хоть и большинство рабочих конференций, семинаров и собраний организовывались в Zoom. Он предположил, что подобная мера зарубежной компании вызвана опасением из‑за санкций, и выразил надежду, что это «простимулирует наши сервисы лучше работать».

Аналоги Zoom

В Минцифре заверили, что в России есть свои аналоги систем видеосвязи. «Сегодня в реестре российского ПО как минимум пять конкурентоспособных российских систем видеосвязи, которые могут быть достойной альтернативой Zoom», — процитировала пресс-служба Минцифры замглавы Сергея Паршина. Правда, какие именно российские сервисы имеет в виду Паршин, в ведомстве не уточнили. В министерстве считают, что это очередное подтверждение необходимости развивать свои технологические платформы.

На странице с ответами на вопросы студентов «Вышка» предложила два зарубежных аналога Zoom, все еще работающих в России, — Webinar и MS Teams. Авторы статьи отмечают, что MS Teams почти в точности повторяет основные функции Zoom. Например, «Переговорные комнаты» в Teams выполняют те же задачи, что и «Сессионные залы» в Zoom. Оба сервиса — Webinar и MS Teams — университет уже внедрил в учебный процесс. В крайних случаях ВШЭ советует создавать трансляции на YouTube.

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