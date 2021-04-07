Radiohead снова покажут свои концерты на ютьюбе

Британская группа Radiohead запустит серию онлайн-трансляций своих концертов. Об этом музыканты сообщили в инстаграме.
Первый стрим коллектив проведет 9 апреля на ютьюбе, во время которого покажет выступление 2008 года на площадке 93 Feet East в Лондоне. Новые шоу из архива Radiohead Public Library будут выходить в течение семи недель по пятницам в 20.00 по московскому времени.
Вместе с трансляциями артисты запустили продажу новых футболок, дизайнером которых выступил их давний коллаборатор Стэнли Донвуд. Выручка пойдет организации #WeMakeEvents, поддерживающей концертный бизнес.
Radiohead впервые запустили ютьюб-трансляции своих шоу весной прошлого года. Таким образом они решили поддержать поклонников, сидевших в самоизоляции из‑за пандемии.
Ранее группа завела аккаунт в тиктоке. Пока что они опубликовали только одно видео, и оно немного пугает.