Radiohead снова покажут свои концерты на ютьюбе

Британская группа Radiohead запустит серию онлайн-трансляций своих концертов. Об этом музыканты сообщили в инстаграме.

Первый стрим коллектив проведет 9 апреля на ютьюбе, во время которого покажет выступление 2008 года на площадке 93 Feet East в Лондоне. Новые шоу из архива Radiohead Public Library будут выходить в течение семи недель по пятницам в 20.00 по московскому времени.