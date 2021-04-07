Могли бы Годзилла и Конг существовать в реальности? Отвечают ученые

В конце марта состоялась премьера блокбастера «Годзилла против Конга». По сюжету два огромных CGI-монстра сходятся в масштабной схватке, ломая все на своем пути.

Журнал Wired поговорил с учеными и выяснил, как бы выглядели эти порождения графики в реальности и смогли бы Годзилла и Конг действительно ужиться на Земле.

Рост

С выходом новых фильмов рост монстров постоянно увеличивается. В сериале «Кинг Конг против Годзиллы» 1962 года рост Конга составлял примерно 45 метров, а в последней картине — уже 102 метра. При этом Годзилла за все время вырос с 99 метров до 120.

Джеймс Розинделл с факультета естественных наук Имперского колледжа заявил, что такая тенденция вполне реальна. То, что Конг растет значительно быстрее Годзиллы, можно объяснить научной теорией Эдварда Копа. Он утверждал, что в ходе эволюции особи постоянно увеличиваются в размерах, но каждый вид — по-разному. Годзилла крупнее, ему нужно больше еды, а размножение происходит медленнее, следовательно Конг и Годзилла — разные виды и поддаются разным законам.

Гравитация

Конг весит около 160 тонн. Самое крупное животное на планете — синий кит — весит от 50 до 180 тонн. Однако киты спокойно живут только в воде, как только их выбрасывает на берег, они умирают от внутренних повреждений из‑за силы притяжения.

Самое крупное наземное животное — африканский слон — весит 6 тонн. Гравитационное поле Земли не позволяет ему расти дальше, а значит с этой точки зрения Конг с его весом не смог бы выжить на планете.