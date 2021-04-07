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Могли бы Годзилла и Конг существовать в реальности? Отвечают ученые

Виктория Шанина
Сегодня в 14:24

В конце марта состоялась премьера блокбастера «Годзилла против Конга». По сюжету два огромных CGI-монстра сходятся в масштабной схватке, ломая все на своем пути.

Журнал Wired поговорил с учеными и выяснил, как бы выглядели эти порождения графики в реальности и смогли бы Годзилла и Конг действительно ужиться на Земле.

Рост

С выходом новых фильмов рост монстров постоянно увеличивается. В сериале «Кинг Конг против Годзиллы» 1962 года рост Конга составлял примерно 45 метров, а в последней картине — уже 102 метра. При этом Годзилла за все время вырос с 99 метров до 120.

Джеймс Розинделл с факультета естественных наук Имперского колледжа заявил, что такая тенденция вполне реальна. То, что Конг растет значительно быстрее Годзиллы, можно объяснить научной теорией Эдварда Копа. Он утверждал, что в ходе эволюции особи постоянно увеличиваются в размерах, но каждый вид — по-разному. Годзилла крупнее, ему нужно больше еды, а размножение происходит медленнее, следовательно Конг и Годзилла — разные виды и поддаются разным законам.

Гравитация

Конг весит около 160 тонн. Самое крупное животное на планете — синий кит — весит от 50 до 180 тонн. Однако киты спокойно живут только в воде, как только их выбрасывает на берег, они умирают от внутренних повреждений из‑за силы притяжения.

Самое крупное наземное животное — африканский слон — весит 6 тонн. Гравитационное поле Земли не позволяет ему расти дальше, а значит с этой точки зрения Конг с его весом не смог бы выжить на планете.

Способность двигаться

Если представить человека, который будет в 10 раз выше среднестатистического, то он по определению будет в 10 раз шире и толще него. Его вес превышал бы вес обычного человека более чем в тысячу раз. При этом прочности костей было бы недостаточно, чтобы выдержать такую нагрузку, из‑за площади поперечного сечения. Бедренная кость будет ломаться каждый раз, когда такой великан делает шаг.

Климат

При изменении климата у Годзиллы было бы мало шансов на выживание — хладнокровные существа плохо адаптируются. Но даже если бы удалось решить подобные проблемы, с научной точки зрения, он бы посто замерз или не смог дорасти до таких размеров.

«В действительности, для Годзиллы было невозможно быть хладнокровным (эктотермным) при таком размере, потому что эктотермные животные подобных размеров не могли бы достаточно нагреться, используя внешние источники энергии. Поэтому все крупные динозавры были хотя бы частично эндотермическими (теплокровными)», — заявил исследователь отдела биоинженерии Имперского колледжа Дэвид Лабонте.

Вывод

В конечном счете поединок Годзиллы и Конга был бы наименьшей угрозой для их жизни. Розинделл отметил, что, помимо прочих трудностей, особи были бы особенно склонны онкологическим заболеваниям. Чем больше тело, тем больше клеток, а значит и больше шансов, что одна из них выйдет из строя и вызовет рак.

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