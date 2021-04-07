Тиера Вок играет в конструктор в клипе «Link»

Американская рэп-исполнительница Тиера Вок выпустила клип на песню «Link». Его можно посмотреть на ютьюбе.

В ролике певица находится на планете, похожей на Марс, где вместе с внеземными существами строит космический корабль. Она отправляется на нем в космос, но позже корабль терпит крушение.