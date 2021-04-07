РБК: российские блогеры обогнали по рекламным доходам газеты и журналы

В 2020 году доходы российских блогеров в инстаграме и ютьюбе оказались выше, чем у печатных СМИ. Об этом сообщает РБК.

По данным международной ассоциации The Interactive Advertising Bureau, за прошлый год блогеры заработали 11,3 млрд рублей. Такой результат на 64% больше показателей 2019 года. Другие соцсети не учитывались аналитиками, так как они занимают крайне небольшую долю рекламного рынка.

Инфлюенсеры заработали в 2020 году 7 млрд руб. на продвижении товаров и услуг в инстаграме, что на 69% больше, чем годом ранее. В основном реклама на платформе посвящена тому, как стать модным и красивым, а также как улучшить домашний интерьер.

Доход ютьюб-блогеров вырос на 55% относительно 2019 года. Наиболее востребованной была реклама игр, онлайн-торговли, еды, напитков и электроники.

Традиционные печатные СМИ в 2020 году заработали на рекламе на треть меньше, чем блогеры — 8 млрд рублей. Радио на продвижении продуктов получило дохода на 11,2 млрд рублей. В России за указанный период доходы у рекламных каналов выросли только в сети — на 4%. Суммарно рекламодатели заработали в интернете 253 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что не меньше чем у половины блогеров с большой аудиторией есть «накрутки» подписчиков. Их привлекают с помощью ботов, розыгрышей призов и взаимных лайков.

Сейчас Минцифры планирует ввести налог на доходы, которые российские блогеры получают от рекламы. В плане развития IT-отрасли в России говорится, что платить за блогеров в качестве агентов должны будут иностранные юрлица, например, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter и TikTok.