В ближайшие выходные в Москве синоптики обещают много солнца, температуру до плюс 16 градусов и никаких осадков. Следующая неделя сулит уже до 20 градусов тепла, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он рассказал, что в эти выходные и в начале следующей недели ожидается «идеальная» весенняя погода, потому что воздух будет прогревать теплый сухой воздух из пустынь Средней Азии.

«К выходным мы выйдем в антициклон, который нам подарит много солнца, никаких осадков, теплый южный ветер. Даже ночами будет не прохладнее нуля-плюс пяти градусов. А днем будет плюс 11-16 градусов», — заявил он.

На следующей неделе за счет очага высокого давления придет «настоящая „супервесна“», говорит Тишковец. Температура воздуха достигнет 15-20 градусов тепла.