Минцифры предложило предустанавливать родительский контроль на все гаджеты в России

В Минцифры считают, что все продаваемые в России гаджеты должны иметь предустановленные приложения родительского контроля. Об этом заявил замминистра ведомства Олег Качанов, передает РИА «Новости».

По его словам, родительский контроль — вещь спорная, но необходимая. В ведомстве считают, что производителей нужно обязать предустанавливать его на устройства, однако у россиян должна быть возможность самим решить, активировать ли сервис или дать своему ребенку полную свободу.

Качанов отметил, что ученики должны обязательно понимать ценность своих личных данных. В министерстве хотят, чтобы у ребенка был «цифровой государственный профиль со школьного возраста на портале госуслуг, где он в явном виде научится давать согласие на доступ к своим персональным данным».

Кроме того, по словам Качанова, необходимо отслеживать нежелательный контент в интернете, и родительский контроль — одна из мер сдерживания запрещенной для детей информации.