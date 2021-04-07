В Италии отменили цензуру фильмов. Она действовала больше 100 лет

В Италии отменили цензуру в кинематографе, которая действовала с 1914 года. Об этом сообщает The Guardian.

«Система контроля и вмешательства, которая позволяла государству вторгаться в свободу художников, окончательно прекращена», — заявил министр культуры страны Дарио Франческини.

Глава министерства подписал постановление о создании комиссии по классификации фильмов, которая будет проверять, предназначены ли выпускаемые картины заявленной возрастной группе. Помимо экспертов киноиндустрии в комиссию войдут педагоги, психологи, представители родительских ассоциаций и защитники животных.

Этим постановлением отменяется возможность цензуры фильмов. Их нельзя будет запретить для показа или потребовать отредактировать, ссылаясь на политические или религиозные причины.

За время действия цензуры в стране ей подверглись 274 итальянских фильма, 130 американских и 321 фильм из других стран. Среди самых известных — драма Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже», почти все копии которой в стране уничтожили. А, к примеру, «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика впервые показали в стране только в 1999 году на платном телевидении.