Сергей Фургал заразился коронавирусом в СИЗО. Защита просит изменения меры пресечения

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организованных убийствах, заразился коронавирусом в московском СИЗО «Лефортово». Защита попросит следствие изменить меру пресечения, сообщил ТАСС его адвокат Михаил Карапетян.

«Пришел положительный тест на ковид, который был сдан утром 6 апреля Сергеем Фургалом. Ближайшие две недели мы его не увидим, так как он изолирован и будет находиться под наблюдением врачей», — сказал он.

По его словам, весть о заражении Фургалом COVID-19 «вызывает тревогу» у команды адвокатов — экс-губернатор предупреждал, что в случае заболевания у него будут проблемы с легкими. «Сегодня защитниками Сергея Ивановича будет подано ходатайство на имя руководителя следственной группы об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей из‑за обнаружившейся у него болезни», — заявил Карапетян.

В конце ноября прошлого года Карапетян и член московской ОНК Ева Меркачева говорили, что Фургал может не перенести осложнений после коронавируса из‑за болезни легкого, которую обнаружили врачи. Защита настаивала на специальном обследовании, проведение которого в условиях СИЗО невозможно.

Днем ранее «Коммерсант» писал, что вирус подтвердился у другого адвоката Фургала Сергея Грозы. Он ежедневно посещал следственный изолятор для изучения материалов дела и сидел в одном кабинете с Фургалом, остальными шестью его адвокатами и следователями СК. Издание отмечает, что руководство «Лефортово» не стало прерывать процесс ознакомления с делом, несмотря на заражение Грозы.

Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года. Ему предъявлены обвинения в организации двух убийств и в организации покушения на убийство в 2004–2005 годах. Экс-глава региона вину не признает. После задержания бывшего губернатора в Хабаровске поднялась волна протестов.