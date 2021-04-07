«Коммерсант»: Zoom запретила российским госкомпаниям пользоваться своим сервисом

Российские госкомпании больше не смогут купить доступ к сервису онлайн-конференций Zoom. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на письмо дистрибутора платформы в России и СНГ «РайтКонф».

Zoom, как пишет издание, запретила предоставлять свои услуги госучреждениям и организациям с государственными бенефициарами. По словам гендиректора «РайтКонф» Андрея Петренко, этот запрет коснулся не только российских покупателей, но и компаний СНГ.

Среди компаний, которые, возможно, не смогут больше использовать Zoom, окажутся школы и вузы. Среди образовательных учреждений, которые планировали купить доступ к сервису — МИФИ, РГГУ, Алтайский госуниверситет, Нижегородский университет имени Добролюбова.

«Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора», — добавил Петренко.

В Zoom пока не подтвердили информацию об ограничении продаж. Головной офис компании заявил, что уточняет эти сведения и прокомментирует их только после внутренней проверки.

По мнению основателя ГК «Нейтроникс» Григория Иванова, Zoom может отказаться от продаж в госсекторе из‑за репутационных рисков. Сервис предпочитает не работать на рынках, которые считает токсичными, чтобы это не повлияло на стоимость акций, считает эксперт.

Другой причиной запрета может стать сложность соблюдения законодательства, отметил партнер департамента налогов и права Deloitte Антон Зыков. Россия требует хранить данные пользователей на территории страны, напомнил он.