перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Коммерсант»: Zoom запретила российским госкомпаниям пользоваться своим сервисом 2:00
Режиссер Андрей Смирнов поддержал Андрея Кончаловского. Тот не хотел быть номинантом «Белого слона» 1:07
Сериал HBO раскрыл имя возможного автора теории заговора QAnon. Им мог быть Роб Уоткинс Вчера в 23:58
Власти Дубая депортируют участников и создателей видеоролика с обнаженными девушками Вчера в 23:15
Издательство «Шум» В продажу поступили «Заметки о другой музыке». В них статьи о звукоизвлечении, эмоциях и эскапизме
В продажу поступили «Заметки о другой музыке». В них статьи о звукоизвлечении, эмоциях и эскапизме Вчера в 23:11
«Труд» представил трек «В отеле „Прибой“». Он записан вместе с группой «Увула» Вчера в 22:46
На месте Москвы существовало экономически развитое поселение еще до первого упоминания в летописи Вчера в 22:25
Четыре российских вуза создали Новую лигу университетов Вчера в 22:00
В Литве выловили бутылку с любовным посланием. Отправителя и адресата нашли — они больше не общаются Вчера в 21:20
«Репетиции — для лузеров»: Билл Мюррей поговорил о своей карьере и рассказал, о чем сожалеет Вчера в 21:09
Пресс-материалы На фестивале «Дикая мята» выступят «Космонавтов нет», «Кис-кис» и «Папин Олимпос»
На фестивале «Дикая мята» выступят «Космонавтов нет», «Кис-кис» и «Папин Олимпос» Вчера в 21:04
Проверка песни Манижи от СК, совместный клип «Мальбэка» и Сюзанны и другие новости дня Вчера в 20:34 Дайджест
Верховный суд предложил запретить закрывать дела о побоях по примирению сторон Вчера в 20:27
Малыш Йода поселился в России и завел тикток. Он порыбачил, поиграл во дворе и встретил полицию Вчера в 19:38
Стали известны детали первого проекта принца Гарри и Меган Маркл для Netflix Вчера в 19:33
Фильмы из программы «Артдокфеста» могут показать онлайн Вчера в 19:09
сайт Мариинской больницы Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены. 11 лет женщина считалась пропавшей
Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены. 11 лет женщина считалась пропавшей Вчера в 18:48
Российские художницы запустили проект о защите прав человека, ненасильственном общении и акционизме Вчера в 18:30
Итальянские границы могут открыть для российских туристов летом Вчера в 18:23
«Архнадзор» попросил Собянина пересмотреть проект строительства элитного ЖК в Замоскворечье Вчера в 18:17
Отключить рекламу

«Коммерсант»: Zoom запретила российским госкомпаниям пользоваться своим сервисом

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:00

Российские госкомпании больше не смогут купить доступ к сервису онлайн-конференций Zoom. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на письмо дистрибутора платформы в России и СНГ «РайтКонф».

Zoom, как пишет издание, запретила предоставлять свои услуги госучреждениям и организациям с государственными бенефициарами. По словам гендиректора «РайтКонф» Андрея Петренко, этот запрет коснулся не только российских покупателей, но и компаний СНГ.

Среди компаний, которые, возможно, не смогут больше использовать Zoom, окажутся школы и вузы. Среди образовательных учреждений, которые планировали купить доступ к сервису — МИФИ, РГГУ, Алтайский госуниверситет, Нижегородский университет имени Добролюбова.

«Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора», — добавил Петренко.

В Zoom пока не подтвердили информацию об ограничении продаж. Головной офис компании заявил, что уточняет эти сведения и прокомментирует их только после внутренней проверки.

По мнению основателя ГК «Нейтроникс» Григория Иванова, Zoom может отказаться от продаж в госсекторе из‑за репутационных рисков. Сервис предпочитает не работать на рынках, которые считает токсичными, чтобы это не повлияло на стоимость акций, считает эксперт.

Другой причиной запрета может стать сложность соблюдения законодательства, отметил партнер департамента налогов и права Deloitte Антон Зыков. Россия требует хранить данные пользователей на территории страны, напомнил он.

События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
ужасы
Ученик экзорциста
Гай Пирс в роли священника-хипстера
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
МИФИ
Люди
Григорий Иванов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить