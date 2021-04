Сериал HBO раскрыл имя возможного автора теории заговора QAnon. Им мог быть Роб Уоткинс

Финальный эпизод документального сериала «Q: Into the Storm», показанного на телеканале HBO, раскрыл имя возможного автора теории заговора QAnon. Об этом сообщил The Washington Post.

По мнению режиссера шоу Каллена Хобака, им мог быть сын создателя веб-форума 8chan и давний администратор платформы Роб Уоткинс. В интервью для сериала он заявил, что публиковал анонимные сообщения, но никогда не использовал никнейм Q.

Однако для Хобака это упоминание загадочного пользователя Q, который и рассказал в сети о предполагаемом заговоре могущественных сатанистов-педофилов, стало очередным доказательством причастности Уоткинса к созданию QAnon.

Уоткинс продолжает опровергать то, что он якобы и есть Q. Тем не менее, многие зрители сериала поверили, что он, как минимум, знает, что стоит за QAnon. По мнению специалиста Центра Шоренштейна Джоан Донован, Q — это не один человек, а «ансамбль различных заинтересованных сторон».

Сам Уоткинс и его отец предполагают, что под ником Q может скрываться политик Стивен Бэннон или даже режиссер Хобак. Кинематографист заявил, что Уоткинсы заблуждаются.

Конспирологическая теория QAnon появилась впервые в 2017 году и стала популярна в ходе президентского срока Дональда Трампа. Согласно ей, США управляет группа сатанистов-педофилов, в которую входят лидеры Демократической партии, известные бизнесмены, голливудские звезды и члены королевских семей. «Афиша Daily» писала подробно о теории.