В продажу поступили «Заметки о другой музыке». В них статьи о звукоизвлечении, эмоциях и эскапизме

Книга «Заметки о другой музыке» поступила в продажу. Ее можно найти не только на полках книжных, но и заказать на сайте издательства «Шум». Соучредитель «Шума» Илья Воронин пояснил, что эта книга «не про историю, а скорее про мысли».

«Философы, композиторы, саунд-дизайнеры и другие деятели современного звукового авангарда рассуждают про звукоизвлечение, эмоции, эскапизм и прочие дела», — отметил Воронин.

Тираж книги 1000 экземпляров, а ее стоимость на сайте «Шума» — 800 рублей.

В сборник «Заметки о другой музыке» вошли эссе Кристина Эдлинг и Лейф Элггрен — о физических чувствах, встроенных в природу искусства, Элиана Радига, который сравнивает музыку с водными массивами, Терри Темплица — о том, как ускользание от мира помогает в личной работе, и других авторов.

Выход книги приурочен к четвертому Фестивалю другой музыки в Стокгольме, который с 2016 года предоставляет площадку для композиторов-экспериментаторов, художников-перформансистов и исполнителей современных академических произведений.