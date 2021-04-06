«Труд» представил трек «В отеле „Прибой“». Он записан вместе с группой «Увула»

«В отеле „Прибой“» посвящена уединению вдали от людей. «Настольная лампа, обоев узор, и окна выходят в лес. В последнее время я мечтал об одном, как я бы куда‑то исчез», — поет вокалист «Труда» Жора Кушнаренко.

Группа «Труд» записала вместе с «Увула» трек под названием «В отеле „Прибой“». Песню опубликовали на странице коллектива в «ВКонтакте».

«Ветви раскидистых ив вдалеке мне дадут больше, чем люди. Я выхожу на крутое пике, время — лишь то, что рассудит», — заключает

В феврале «Увула» выпустила анимационный клип на песню «Краткий миг», рассказывающую о скоротечности любовных отношений. А в прошлом году коллектив представил совместный альбом c группой «Пасош».