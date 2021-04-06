На месте Москвы существовало экономически развитое поселение еще до первого упоминания в летописи

На месте Москвы существовало развитое экономическое поселение еще до первого упоминания города в летописи — в 1147 году. Об этом свидетельствуют археологические находки, заявил глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

По его словам, за последние три года было найдено немало артефактов, относящихся, в том числе к XII веку. Среди них дорогие украшения, гончарные изделия и другие предметы, демонстрирующие достаток местного населения.

Часть находок — импортные товары, что говорит о связях поселения с другими регионами Восточной Европы.

Однако пересматривать возраст Москвы, по словам Емельянова, нет оснований. Дело в том, что возраст городов отсчитывается от первого их упоминания в письменных источниках. Первая запись о Москве содержится в Ипатьевской летописи 1147 года.