Четыре российских вуза создали Новую лигу университетов

В России появилась Новая лига университетов. Ее образовали Европейский университет в Петербурге, «Шанинка» (МВШСЭН), Российская экономическая школа и Сколковский институт, сообщил «Мел».

Вузы объединились, чтобы увеличить масштаб своих проектов, создать общую технологическую платформу для студентов и преподавателей, разработать формат защиты научной степени PhD в сотрудничестве с иностранными институтами.

В плане лиги — исследование управления университетами с развитием академической свободы, горизонтальных коммуникаций между профессурой и студентами, а также индивидуализации образовательных трасс.

«Нам было бы крайне интересно получить от регулятора — от Министерства высшего образования и науки — право на создание собственного образовательного стандарта, чтобы достаточно свободно скомпоновать наши ресурсы в междисциплинарные программы бакалавриата и магистратуры», — отметил ректор МВШСЭН Сергей Зуев.

По словам Зуева, в основе объединения вузов лежит идея о свободе и развитии, «идущая из глубины общей европейской культуры». «Свобода, в том числе академическая свобода и тесно связанное с ней человеческое и институциональное развитие, — это и есть глубинная ценностная платформа для нашей ассоциации», — объяснил ректор «Шанинки».