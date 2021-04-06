Актер Билл Мюррей получил 2 апреля на международном кинофестивале в Санта-Барбаре (SBIFF) награду Maltin Modern Master Award. По этому случаю издание Collider взяло у него интервью, в котором он поговорил о своей карьере. Ниже — самое интересное из материала.
Мюррей отметил, что задумался о карьере киноактера еще во время участия в шоу «Saturday Night Live». Он объяснил, что лучше справляется с работой, когда получает от нее большое удовольствие. При этом переход от импровизационной комедии к кинематографу дался ему не так‑то просто. Актер, привыкший сразу видеть реакцию аудитории, мог только догадываться, как его воспринимают кинозрители.
Артист поговорил об актерском мастерстве, отметив, что игра профессионалов на площадке может полностью изменить сценарий. Когда к тексту подключаются язык тела и живая речь, возникает множество неожиданных и не продуманных заранее деталей. Мюррей считает, что пустые фильмы — это те, в которых есть только сценарий, а актеры не привносят ничего нового.
Актер также отметил, что только делает вид, что играет в кино легко и непринужденно. На самом деле, ему сложно поддерживать один и тот же образ так много лет.
Мюррей обсудил съемки в «Охотниках за привидениями» и заявил, что импровизированные шутки и подколы между актерами помогли коллегам поддерживать хорошее настроение во время работы. Он рассказал, что съемочная площадка и декорации были довольно пугающими, поэтому он смешно комментировал происходящее, чтобы поднять моральный дух команды.
Говоря о работе над «Охотниками за привидениями-2», он отметил, что совсем не доволен результатом. Во-первых, он считал, что историю вообще не нужно продолжать, так как оригинальный фильм был самостоятельным произведением. Во-вторых, он согласился на участие только после убедительной презентации идеи картины, о чем позже пожалел.
По словам Мюррея, работа над его самым известным фильмом «День сурка» тоже была непростой. Во время съемок у него возникали конфликты с коллегой Энди МакДауэлл. Он признался, что часто терял терпение, потому что на укладку ее волос уходило очень много времени. При этом он считает, что она отыграла свою роль просто великолепно. Сейчас он признает, что ей тоже было нелегко — как минимум потому, что именно ей «приходилось иметь дело с этим волосами».
Артист рассказал и о своем многолетнем партнерстве с Уэсом Андерсоном. По его словам, он не сразу согласился на сотрудничество с режиссером.
Теперь Билл Мюррей признается, что чувствует себя счастливчиком, так как ему удалось поработать с Уэсом Андерсоном почти во всех его фильмах. Он считает его одним из лучших постановщиков современности, и актеру нравится его стиль.