Актер Билл Мюррей получил 2 апреля на международном кинофестивале в Санта-Барбаре (SBIFF) награду Maltin Modern Master Award. По этому случаю издание Collider взяло у него интервью, в котором он поговорил о своей карьере. Ниже — самое интересное из материала. Мюррей отметил, что задумался о карьере киноактера еще во время участия в шоу «Saturday Night Live». Он объяснил, что лучше справляется с работой, когда получает от нее большое удовольствие. При этом переход от импровизационной комедии к кинематографу дался ему не так‑то просто. Актер, привыкший сразу видеть реакцию аудитории, мог только догадываться, как его воспринимают кинозрители.

Когда ты идешь в кино, ты понимаешь: «Ой, я рассказал шутку давным-давно, а над ней, оказывается, никто не смеется». А когда ты перед публикой, у тебя в голове мысль: «Ох, слава богу, все кончилось. Какое облегчение».

Артист поговорил об актерском мастерстве, отметив, что игра профессионалов на площадке может полностью изменить сценарий. Когда к тексту подключаются язык тела и живая речь, возникает множество неожиданных и не продуманных заранее деталей. Мюррей считает, что пустые фильмы — это те, в которых есть только сценарий, а актеры не привносят ничего нового.

Я не понимаю, как отыгрывать сцены перед съемками. Репетиции — для лузеров. И я думаю, мы все это знаем. Нам просто нравится выходить на площадку и играть.

Актер также отметил, что только делает вид, что играет в кино легко и непринужденно. На самом деле, ему сложно поддерживать один и тот же образ так много лет. Мюррей обсудил съемки в «Охотниках за привидениями» и заявил, что импровизированные шутки и подколы между актерами помогли коллегам поддерживать хорошее настроение во время работы. Он рассказал, что съемочная площадка и декорации были довольно пугающими, поэтому он смешно комментировал происходящее, чтобы поднять моральный дух команды.

Говоря о работе над «Охотниками за привидениями-2», он отметил, что совсем не доволен результатом. Во-первых, он считал, что историю вообще не нужно продолжать, так как оригинальный фильм был самостоятельным произведением. Во-вторых, он согласился на участие только после убедительной презентации идеи картины, о чем позже пожалел.

Нас всех собрали вместе и дали действительно отличную идею для истории. Я подумал: «Святая корова, у нас все получится». В итоге вышел не тот нарратив, который был задуман. В сиквел нас заманили под ложным предлогом. У Гарольда Рэмиса была отличная концепция, но когда я появился на площадке, то подумал: «Что это, черт возьми? Что происходит?» Но фильм уже был в производстве, поэтому нужно было придумывать, как слепить из него хоть что‑то стоящее.

По словам Мюррея, работа над его самым известным фильмом «День сурка» тоже была непростой. Во время съемок у него возникали конфликты с коллегой Энди МакДауэлл. Он признался, что часто терял терпение, потому что на укладку ее волос уходило очень много времени. При этом он считает, что она отыграла свою роль просто великолепно. Сейчас он признает, что ей тоже было нелегко — как минимум потому, что именно ей «приходилось иметь дело с этим волосами».

«Я много раз думал о том, что нужно бы перед ней извиниться, потому что я действительно терял терпение».

Артист рассказал и о своем многолетнем партнерстве с Уэсом Андерсоном. По его словам, он не сразу согласился на сотрудничество с режиссером.

Я без остановки получал сообщения от своего агента, который постоянно присылал мне кассету с фильмом «Бутылочная ракета». Наверное, у меня самая большая коллекция кассет с этой лентой, а я его так и не посмотрел. Попросту не было на это времени. Наконец, мне прислали сценарий «Академии Рашмор» и спросили: «Вы бы хотели встретиться с этим человеком?» И я сказал: «В этом нет необходимости». Они правда хотели, чтобы я согласился, и поэтому были удивлены моему ответу. А я сказал: «Режиссер всегда точно знает, что хочет снять». И когда я прочитал сценарий фильма, то понял, что имею дело с таким человеком. И тогда продюсеры обратились ко мне еще раз: «Так вы хотите с ним встретиться?» А я сказал им: «В этом нет никакой необходимости. Когда начнутся съемки?»

Теперь Билл Мюррей признается, что чувствует себя счастливчиком, так как ему удалось поработать с Уэсом Андерсоном почти во всех его фильмах. Он считает его одним из лучших постановщиков современности, и актеру нравится его стиль.