На фестивале «Дикая мята» выступят «Космонавтов нет», «Кис-кис» и «Папин Олимпос». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Молодые коллективы выступят на фестивале в первый раз. Организаторы «Дикой мяты» обещают зрителям «постмодернистский угар» от пензенского коллектива «Космонавтов нет», девичий панк и впечатляющий вокал от дуэта «Кис-кис», и «коктейль из адреналина и сарказма юности» от «Папиного Олимпоса».

Помимо дебютантов, на сцену «Дикой мяты» выйдут Mgzavrebi, Aurora, Гарик Сукачев, «Кино», Green Grey, The Hatters, «Аукцыон», Ren, Tequilajazzz, Алена Швец, Tesla Boy, Аигел, Zoloto, Alice Merton и «Дайте танк».

Также среди участников фестиваля заявлены «Аффинаж», La Chica, Wildways, The Big Push, Drummatix, N.O.H.A., Nizkiz, Mongooz and the Magnet, Билли Новик, Нуки, Zero People, «Сансара», Маяк, «Трипинадва» и Idiot.

С полным составом музыкантов, которые приедут на «Дикую мяту», можно ознакомиться на сайте. Фестиваль пройдет с 18 по 20 июня в Тульской области, рядом с селом Бунырево.