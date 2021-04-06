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Проверка песни Манижи от СК, совместный клип «Мальбэка» и Сюзанны и другие новости дня 20:34 Дайджест
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Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены. 11 лет женщина считалась пропавшей Обновлено в 18:48
Российские художницы запустили проект о защите прав человека, ненасильственном общении и акционизме 18:30
Итальянские границы могут открыть для российских туристов летом 18:23
«Архнадзор» попросил Собянина пересмотреть проект строительства элитного ЖК в Замоскворечье 18:17
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Moritz Spahn/Unsplash В Москве заработал велопрокат. В 2021 году в городе откроются 67 новых станций аренды
В Москве заработал велопрокат. В 2021 году в городе откроются 67 новых станций аренды 17:44
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Akon построит город будущего в Уганде. В нем будет действовать криптовалюта рэпера — AKoin 17:20
Николас Лутц, Сонья Мунир и Summer of Haze: Signal 2021 объявил первых хедлайнеров 17:08
К «Дождю» подали три иска из‑за публикаций о «Роснефти». Один из них — от учительницы танцев 17:05
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Павел Дуров/«ВКонтакте» Forbes назвал Павла Дурова самым богатым жителем ОАЭ. В рейтинге миллиардеров из России он девятый
Forbes назвал Павла Дурова самым богатым жителем ОАЭ. В рейтинге миллиардеров из России он девятый 16:04
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Проверка песни Манижи от СК, совместный клип «Мальбэка» и Сюзанны и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:34

Суд оштрафовал TikTok на 2,5 млн рублей за отказ удалить призывы к участию в митингах. Аналогичное наказание грозит и другим соцсетям, а Twitter свои три штрафа на 9 млн рублей уже получил.

Александр Сокуров попросил «Ленфильм» провести «Артдокфест» на своих площадках. В киностудии отказались, сославшись на забитый график.

Андрей Кончаловский попросил убрать из номинантов на премию «Белый слон» свой фильм «Дорогие товарищи!». Режиссеру не понравилось, что претендентом на награду стал публицистический проект (видимо, речь о фильмах Алексея Навального).

СК начал проверку песни Манижи «Русская женщина» на предмет возбуждения ненависти. На певицу пожаловалось издание «Ветеранские вести».

Одной из жертв скопинского маньяка Екатерине Мартыновой предоставили защиту государства. По словам женщины, теперь она и ее семья чувствуют себя в безопасности.

Павел Дуров возглавил рейтинг самых богатых предпринимателей из ОАЭ. В списке богатейших миллиардеров из России он впервые вошел в десятку.

Главный нефролог Петербурга Александр Земченков признался в убийстве жены. Она считалась пропавшей 11 лет, врач даже «искал» ее на программе «Жди меня».

В возрасте 54 лет от рака мозга умер актер Пол Риттер. Он известен ролями Анатолия Дятлова в сериале «Чернобыль» и Элдреда Уорпла в саге о Гарри Поттере.

В Москве заработал велопрокат, а в скором времени в городе запустят «народный каршеринг». Сдать машину в аренду сможет любой автовладелец.

Градозащитники, архитекторы и деятели культуры выступили против элитного ЖК, который угрожает облику Замоскворечья. Активисты требуют снизить этажность и плотность застройки.

«Мальбэк» и Сюзанна выпустили совместный клип «Слезы вытирай». В образе выдуманных персонажей они размышляют, как пережить расставание и двигаться дальше.

C 1 по 5 июня в Сочи пройдет Gastreet — фестиваль, который объединит гастрономические развлечения и образовательные проекты. Днем будут дегустации, семинары, встречи со звездными шефами и уличный маркет еды. Вечером — концерты с участием рестораторов и вечеринки. Все подробности — здесь.

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