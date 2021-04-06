Верховный суд предложил запретить закрывать дела о побоях по примирению сторон

Пленум Верховного суда внес на рассмотрение в Госдуме законопроект, предполагающий перевод дел о домашнем насилии в категорию частно-публичных. Это изменение запретит закрывать дела в случае примирения сторон, сообщил «РБК».

Если участники конфликта откажутся от претензий друг к другу, правоохранительные органы все равно будут обязаны расследовать произошедшее и найти доказательства вины. Дело сможет закрыть только суд, рассмотрев всю информацию об обвиняемом.

По мнению Верховного суда, в данный момент потерпевшие вынуждены сами представлять сторону обвинения, что «не отвечает потребностям эффективной уголовно-правовой защиты прав и свобод человека и гражданина».

Пленум ВС призывает государство противостоять домашнему насилию и повысить свою роль в защите граждан от клеветы.

«Побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью являются типичными и наиболее распространенными проявлениями семейно-бытового насилия, предупреждение которого требует активного участия государства, что невозможно обеспечить в рамках частного порядка уголовного преследования», — добавили в Верховном суде.

Обязательное предварительное расследование, предполагаемое новым документом, как считают авторы законопроекта, также позволит судам избавиться от дел, где отсутствует состав преступления.