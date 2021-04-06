Малыш Йода поселился в России и завел тикток. Он порыбачил, поиграл во дворе и встретил полицию

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Константин Зорниченко
Сегодня в 19:38

В тиктоке появился аккаунт «Приключения малыша в России», главный герой которой — игрушка персонажа Горгу из сериала «Мандалорец». Он идеально подходит тем, кто хочет просто наблюдать, как их любимый герой занимается повседневными вещами.

Главная особенность такого контента — узнаваемые атрибуты российской действительности. От кафеля в ванной до фасадов жилых домов — здесь все привычно отечественному зрителю.

В одном из роликов Горгу бродит по снежному полю без одежды и дрожит. В один момент на обледенелых ветвях он находит свою мантию, надевает ее и согревается.

@babyinrussia

##грогу ##мандалорец ##малышйода ##grogu ##baby_yoda

♬ Jocelyn Flores - XXXTENTACION

В одном из видео игрушечный инопланетянин рыбачит в проруби. Он закидывает удочку в ледяную воду, и рыба довольно быстро клюет.

@babyinrussia

##рыбалка ##грогу ##мандалорец ##малышйода ##grogu

♬ Baby Elephant Walk - Henry Mancini

Про Горгу есть клип, где он играет на детской площадке. Малыш крутится на карусели и раскачивается на качелях.

@babyinrussia

##BabyYoda ##Mandalorian ##Grogu ##MandosChild ##TheMandalorian

♬ MIA BOYKA - БЕГУ ПО ТРОПИНКЕ - Mia Boyka

Горгу не забывает о своих друзьях, несмотря на то, что сменил место жительства. В одном из роликов он написал письмо Мандалорцу. Инопланетянин положил листок в конверт и наклеил марку, чтобы отправить его Почтой России.

@babyinrussia

##mandalorian ##baby_yoda ##thechild ##grogu ##MandosChild

♬ The Mandalorian - Ludwig Göransson

Живя в России, малыш Йода сталкивается и с проблемами. Например, когда он попытался поймать такси, стоя у обочины, к нему подъехали полицейские.

@babyinrussia

♬ оригинальный звук - The Child

Это не первый случай, когда персонажей сериала «Мандалорец» поместили в российскую действительность. В марте косплееры установили макет корабля «Лезвие бритвы» из «Мандалорца» на территории парка «Урдэл» в Якутске. Он получился 14 метров в длину, 10 в ширину и 4 в высоту, а его масса составила больше тонны. Макет был оснащен подсветкой подфарников, двигателей и панелей управления в кабине пилота. Один из создателей объекта сделал портрет в образе главного героя сериала Дина Джарина с малышом Йодой на руках. На прошлой неделе «Лезвие бритвы» потерпело крушение из‑за внезапно возникшего мини-торнадо.

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