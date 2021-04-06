Малыш Йода поселился в России и завел тикток. Он порыбачил, поиграл во дворе и встретил полицию

В тиктоке появился аккаунт «Приключения малыша в России», главный герой которой — игрушка персонажа Горгу из сериала «Мандалорец». Он идеально подходит тем, кто хочет просто наблюдать, как их любимый герой занимается повседневными вещами.

Главная особенность такого контента — узнаваемые атрибуты российской действительности. От кафеля в ванной до фасадов жилых домов — здесь все привычно отечественному зрителю.

В одном из роликов Горгу бродит по снежному полю без одежды и дрожит. В один момент на обледенелых ветвях он находит свою мантию, надевает ее и согревается.