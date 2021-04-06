Малыш Йода поселился в России и завел тикток. Он порыбачил, поиграл во дворе и встретил полицию

В тиктоке появился аккаунт «Приключения малыша в России», главный герой которой — игрушка персонажа Горгу из сериала «Мандалорец». Он идеально подходит тем, кто хочет просто наблюдать, как их любимый герой занимается повседневными вещами.
Главная особенность такого контента — узнаваемые атрибуты российской действительности. От кафеля в ванной до фасадов жилых домов — здесь все привычно отечественному зрителю.
В одном из роликов Горгу бродит по снежному полю без одежды и дрожит. В один момент на обледенелых ветвях он находит свою мантию, надевает ее и согревается.
В одном из видео игрушечный инопланетянин рыбачит в проруби. Он закидывает удочку в ледяную воду, и рыба довольно быстро клюет.
Про Горгу есть клип, где он играет на детской площадке. Малыш крутится на карусели и раскачивается на качелях.
Горгу не забывает о своих друзьях, несмотря на то, что сменил место жительства. В одном из роликов он написал письмо Мандалорцу. Инопланетянин положил листок в конверт и наклеил марку, чтобы отправить его Почтой России.
Живя в России, малыш Йода сталкивается и с проблемами. Например, когда он попытался поймать такси, стоя у обочины, к нему подъехали полицейские.
Это не первый случай, когда персонажей сериала «Мандалорец» поместили в российскую действительность. В марте косплееры установили макет корабля «Лезвие бритвы» из «Мандалорца» на территории парка «Урдэл» в Якутске. Он получился 14 метров в длину, 10 в ширину и 4 в высоту, а его масса составила больше тонны. Макет был оснащен подсветкой подфарников, двигателей и панелей управления в кабине пилота. Один из создателей объекта сделал портрет в образе главного героя сериала Дина Джарина с малышом Йодой на руках. На прошлой неделе «Лезвие бритвы» потерпело крушение из‑за внезапно возникшего мини-торнадо.