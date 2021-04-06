Российские художницы запустили проект о защите прав человека, ненасильственном общении и акционизме

«Мастерские — наш ответ на растерянность и непонимание, как выживать дальше, когда вокруг столько насилия и страха. И это проект для всех, кто как и мы с коллегами заинтересован в том, чтобы учиться поддерживать себя и окружающих через правозащитные, психологические и творческие практики и механизмы», — объясняет Катрин Ненашева.

Соосновательницы акционистского театра «Груз 300» Катрин Ненашева , Саша Старость и Полина Устинскова запустили «Мастерские гражданской осознанности» — курсы о защите гражданских прав, психологии общения, арт-активизме и акционизме.

Проект поддержали координатор волонтеров в «ОВД-Инфо» Александра Россиус, журналистка Наталья Баранова, а также участники «Штаба городского самовыражения».

Каждая мастерская состоит из 3–7 офлайн-встреч. Узнать подробнее о курсах и записаться на них можно на сайте проекта. Участие бесплатное.

В «Мастерских» будут работать две группы поддержки: для мужчин и для тех, кто сталкивается с преследованием.