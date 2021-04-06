В Москве открылся велопрокат. В 2021 году в городе откроются 67 новых станций аренды

В 2021 году в городе откроются 67 новых станций аренды велосипедов, в том числе в спальных районах — например, Кузьминках, Измайлово и Перово. Столичный велопарк увеличится на 1000 транспортных средств, половина из них будут электрическими.

В Москве открылся сезон велопроката. Об этом сообщил в телеграме столичный Департамент транспорта.

Власти города обещают расширить территории, где смогут кататься велосипедисты. В Москве появятся до 100 км временных велополос — они расположатся в центре и еще в четырех районах (Академическом, Марьино, Отрадном и Строгино).

«В ноябре для москвичей работали 662 пункта, где в общей сумме было 6500 велосипедов. В этом году мы продолжим улучшать московский велопрокат: расширять наши станции в новые районы и развивать сеть электровелосипедов», — заявил заммэра Максим Ликсутов.

C 4 апреля в столице запустили также прокат самокатов. Горожанам будут доступны в этом году до 10 тысяч самокатов, их предоставят семь разных операторов в более чем 55 районах Москвы.