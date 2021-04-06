Попытка пережить расставание в клипе «Мальбэка» и Сюзанны «Слезы вытирай»

Группа «Мальбэк» и певица Сюзанна выпустили клип на песню «Слезы вытирай», вошедшую в их последний совместный альбом «Думаешь, это конец?». Посмотреть его можно на ютьюбе.

В ролике исполнители примеряют на себя роли выдуманных персонажей и фантазируют, как пережить расставание и двигаться дальше. Кроме самих музыкантов в клипе снялись тиктокерша Чана из ХО Team и рэперка Hofmannita — в роли подруг Сюзанны.