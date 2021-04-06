Попытка пережить расставание в клипе «Мальбэка» и Сюзанны «Слезы вытирай»

Группа «Мальбэк» и певица Сюзанна выпустили клип на песню «Слезы вытирай», вошедшую в их последний совместный альбом «Думаешь, это конец?». Посмотреть его можно на ютьюбе.
В ролике исполнители примеряют на себя роли выдуманных персонажей и фантазируют, как пережить расставание и двигаться дальше. Кроме самих музыкантов в клипе снялись тиктокерша Чана из ХО Team и рэперка Hofmannita — в роли подруг Сюзанны.
Режиссером видео выступила Катя Як, известная своими работами с Настей Ивлеевой, Натальей Османн и другими.
Пластинка «Думаешь, это конец?» вышла в мае прошлого года. Музыканты говорят, что, возможно, это их последний совместный релиз: «Эта история должна закончиться во имя новых свершений, во имя любви. Но в названии мы задаем вопрос, а значит, все еще сомневаемся. Но этих сомнений почти не осталось. Нам хочется, чтобы вы запомнили нас такими. Такими разными, радостными, счастливыми, полными боли и безумия».