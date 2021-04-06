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«Тот самый парень»: пользователи перечислили актеров, которых видели все, но никто не помнит их имен

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:32

Пользователь Reddit под ником bufadad попросил других юзеров на платформе вспомнить актеров, которые часто появляются в кино, но их имена до сих пор остаются неизвестными для зрителей. Ниже шесть наиболее востребованных и узнаваемых из них.

Дэвид Пеймер

На счету Пеймера десятки ролей в полнометражных фильмах и телешоу. Среди его самых известных проектов «Автостоянка», «Затащи меня в ад», «Тринадцать друзей Оушена», «Меня зовут Эрл» и «Телевикторина». В 1992 году он был номинирован на «Оскар» за роль в картине «Мистер субботний вечер». На Reddit его назвали «типичным нервным парнем», который «появляется везде».

Берн Горман

Британский актер американского происхождения начал карьеру в 1998 году и принял участие во множестве успешных проектов: «Тихоокеанский рубеж» (1 и 2), «Игра престолов» (2013–2014), «Пенелопа» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Юзеры Reddit считают, что Горман — «идеальный кинозлодей», а один из участников треда рассказал, что работал с ним, и, по его словам, актер — приятный парень.

Джон Кэрролл Линч

Первым востребованным проектом актера и режиссера Джона Кэрролла Линча стал фильм «Фарго» братьев Коэн. Среди наиболее известных картин с его участием — «Без лица», «Гран Торино», «Остров проклятых», «Зодиак» и сериал «Американская история ужасов». Картина «Суд над чикагской семеркой», в которой он сыграл одного из подсудимых, в этом году победила в номинации «Лучший актерский состав» на премии Гильдии актеров Америки. Пользователи также отметили послужной список Линча и обменялись рекомендациями фильмов, где он сыграл.

Ноэл Гульеми

Гульеми снимается в кино с 1999 года и широко известен как артист типажа «гангстер из Южной Калифорнии». На его счету как минимум шесть проектов, где его персонажа зовут Гектор. Российскому зрителю артист хорошо известен по роли бандита в комедии «Брюс Всемогущий». Он появляется в той самой сцене с «задничной мартышкой».

Джеймс Хонг

Карьера Хонга длится 50 лет. На его счету примерно 600 ролей в кино, анимации, на телевидении и в видеоиграх. Он сыграл в комедии «Шары ярости», «Бегущем по лезвию» и «Большом переполохе в маленьком Китае». Кроме того, он озвучил отца главного героя По в серии анимационных картин «Кунг-фу Панда». В треде отметили, что в силу такого количества киноработ любой зритель тут же узнает его лицо.

Раде Шербеджия

Шербеджия — хорватский актер, режиссер и музыкант. Его карьера началась еще в 1960-х годах, но в международных проектах он стал чаще появляться в 1990-х. Артист сыграл в лентах «С широко закрытыми глазами», «Бэтмен: Начало», «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть I» и «Люди Икс: Первый класс». В нашей стране его хорошо знают как русского торговца оружием Бориса Бритву Юринова из фильма «Большой куш», которого было невозможно застрелить. Пользователи считают, что если вам в фильме нужен бандит из Восточной Европы, то Раде Шербеджия — ваш выбор.

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