Рэпер Akon построит футуристический город в Уганде и назовет его в свою честь. Об этом он сам сообщил в эфире местного телеканала NBS.
Власти страны выделили под строительство Akon City земельный участок площадью в одну квадратную милю. Работы будут стоить примерно 6 млрд долларов. Инициативу планируется реализовать к 2036 году.
Известно, что у города будет своя криптовалюта — AKoin, другие подробности пока не раскрываются. Ожидается, что Akon City будет похож на другой одноименный город рэпера в Сенегале, строительство которого планируют завершить к 2023 году. В нем будут построены морской порт, небоскребы с апартаментами и бизнес-центрами, торговые центры, кондоминиумы, больница, университет и технологический центр — и все это будет функционировать на солнечной энергии.
Akon City получит сертификат LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) — североамериканской системы стандартизации зданий с высоким экологическим качеством, созданной Советом по экологическому строительству США.
Рэпер называет будущий Akon City в Сенегале «реальной Вакандой», сравнивая его с вымышленным африканским городом, изображенным в блокбастере «Черная Пантера».
Элиан Дамала Бадара Эйкан Таям, более известный как Akon, родился в США, но провел большую часть своего детства в Сенегале. В последние годы рэпер занялся филантропией, благотворительностью в африканских странах и поддержкой молодых предпринимателей. Его проект Akon Lighting Africa, запущенный в 2014 году, помог провести электричество в 17 государств на континенте с помощью солнечных батарей.