Рэпер Akon построит футуристический город в Уганде и назовет его в свою честь. Об этом он сам сообщил в эфире местного телеканала NBS.

Власти страны выделили под строительство Akon City земельный участок площадью в одну квадратную милю. Работы будут стоить примерно 6 млрд долларов. Инициативу планируется реализовать к 2036 году.

Известно, что у города будет своя криптовалюта — AKoin, другие подробности пока не раскрываются. Ожидается, что Akon City будет похож на другой одноименный город рэпера в Сенегале, строительство которого планируют завершить к 2023 году. В нем будут построены морской порт, небоскребы с апартаментами и бизнес-центрами, торговые центры, кондоминиумы, больница, университет и технологический центр — и все это будет функционировать на солнечной энергии.