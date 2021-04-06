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Клип рэпера Вышел покурить на трек «Пока все спят» запретили в России

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:25

Роскомнадзор запретил клип «Пока все спят» рэпера Вышел покурить в России. Об этом пишет Flow со ссылкой на менеджера артиста.

По его словам, ролик попал в реестр информации, «запрещенной к распространению на территории РФ».

В чем именно заключаются претензии регулятора, не уточняется. Издание предполагает, что «дело в моменте клипа, который при желании можно интерпретировать как «описание способа совершения самоубийства». Распространение таких материалов запрещено в России.

Премьера клипа «Пока все спят» состоялась ровно месяц назад. На момент написания новости видео набрало почти 340 тыс. просмотров. Песня вошла в прошлогодний альбом рэпера «Готика».

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