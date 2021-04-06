Клип рэпера Вышел покурить на трек «Пока все спят» запретили в России

Роскомнадзор запретил клип «Пока все спят» рэпера Вышел покурить в России. Об этом пишет Flow со ссылкой на менеджера артиста.
По его словам, ролик попал в реестр информации, «запрещенной к распространению на территории РФ».
В чем именно заключаются претензии регулятора, не уточняется. Издание предполагает, что «дело в моменте клипа, который при желании можно интерпретировать как «описание способа совершения самоубийства». Распространение таких материалов запрещено в России.
Премьера клипа «Пока все спят» состоялась ровно месяц назад. На момент написания новости видео набрало почти 340 тыс. просмотров. Песня вошла в прошлогодний альбом рэпера «Готика».