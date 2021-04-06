Esthetic Joys организует круиз по Волге. В программе: лекции, экскурсии и выступления музыкантов

Творческое объединение Esthetic Joys отправится с 1 по 8 мая в круиз по Волге. Остановки будут в пяти городах: Калязине, Угличе, Ярославле, Плесе и Нижнем Новгороде. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.
В программе: публичные лекции, экскурсии, выступления музыкантов и многое другое. Каждое утро участников круиза будет ждать йога, а каждый вечер — дискотека. Все это — на четырехпалубном теплоходе, построенном в ГДР, прошедшем модернизацию и обзаведенном современной навигационной техникой.
Билеты на круиз можно купить здесь.
«В наших путешествиях мы изучаем новые территории, взаимодействуем с локальными сообществами через совместные события, заводим новых друзей и создаем огромное количество контента — от пленочных фотографий и докфильмов до картин и одежды», — рассказали представители проекта.
Это не первое путешествие, организованное Esthetic Joys. В мае 2019 года объединение отправилось в тур по Армении и Грузии, а в сентябре того же года устроило экскурсию в Пущино.