Esthetic Joys организует круиз по Волге. В программе: лекции, экскурсии и выступления музыкантов

Творческое объединение Esthetic Joys отправится с 1 по 8 мая в круиз по Волге. Остановки будут в пяти городах: Калязине, Угличе, Ярославле, Плесе и Нижнем Новгороде. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

В программе: публичные лекции, экскурсии, выступления музыкантов и многое другое. Каждое утро участников круиза будет ждать йога, а каждый вечер — дискотека. Все это — на четырехпалубном теплоходе, построенном в ГДР, прошедшем модернизацию и обзаведенном современной навигационной техникой.

Билеты на круиз можно купить здесь.