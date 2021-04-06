«Время танцевать»: пользовательница собрала коллекцию рейв-агитации 1990-х годов

Пользовательница платформы Stampsy Светлана Острова подготовила онлайн-выставку с плакатами и флаерами рейв-мероприятий прошлого. На ней собраны образцы докомпьютерной графики и первые результаты работы в цифровой верстке.

В коллекции, получившей название «Рейв агитация: графика 90-х годов», представлены работы художников Георгия Гурьянова, Андрея Медведева и Дениса Егельского. Имена авторов остальных плакатов установить не удалось.