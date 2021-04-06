«Время танцевать»: пользовательница собрала коллекцию рейв-агитации 1990-х годов

Пользовательница платформы Stampsy Светлана Острова подготовила онлайн-выставку с плакатами и флаерами рейв-мероприятий прошлого. На ней собраны образцы докомпьютерной графики и первые результаты работы в цифровой верстке.
В коллекции, получившей название «Рейв агитация: графика 90-х годов», представлены работы художников Георгия Гурьянова, Андрея Медведева и Дениса Егельского. Имена авторов остальных плакатов установить не удалось.
Координаты на плакатах и флаерах дают понять, что места проведения рейвов могли быть абсолютно любыми: дворцы, киностудии, театры, бассейны, дома культуры, заводские цеха, музеи, зоопарки, планетарии и выставочные павильоны. Некоторые вечеринки традиционно проходили в клубах.
«Изображения и тексты плакатов наглядно воссоздают картину сознательного и масштабного ухода из пространства предлагаемой реальности в мир новой музыки, ярких образов, нетривиальных идей и принципиально иного чувства жизни. Ухода и захвата новых территорий», — написала Острова.
На некоторых вечеринках предлагали не только музыкальную программу и бар, но и специальные световые шоу и видеошоу. Гости также могли воспользоваться игровыми автоматами и покататься на электроавтомобилях.