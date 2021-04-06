В Москве запустят «народный каршеринг». Сдать машину в аренду сможет любой автовладелец

Департамент транспорта Москвы собирается в ближайшее время запустить «народный каршеринг» — сервис аренды автомобилей между физлицами. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

С новой платформой москвичи смогут сдавать на время собственные машины другим людям. При этом у пользователей приложения не будет бесплатной парковки, как это предусмотрено в традиционных сервисах каршеринга. Кроме того, они должны будут сами следить за состоянием автомобиля — например, мыть и заправлять его.

«Народный каршеринг» будет предназначен «скорее для тех, кто, например, уехал в отпуск на две недели, не нуждается в автомобиле в этот период и готов сдать его на какой‑то срок», отметил источник издания. Он также допустил, что стоимость аренды будет ниже, поскольку «это будет более долгосрочная аренда», чем в обычном каршеринге.

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать «народный каршеринг» еще в августе 2018 года, однако первые подробности о платформе стали известны только осенью 2020-го. Тогда глава Дептранса Максим Ликсутов сообщил, что автовладельцы смогут сами определять, кому разрешить брать автомобиль в аренду и где его вернуть. При этом он пообещал, что сервис будет внимательно отслеживать профили пользователей, проверяя наличие опыта вождения и стажа управления транспортным средством.