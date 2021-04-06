СК начал проверку песни Манижи «Русская женщина» по просьбе газеты «Ветеранские вести»

Следственный комитет по Москве начал проверку песни Манижи «Русская женщина», с которой певица поедет на «Евровидение» от России, после обращения газеты «Ветеранские вести». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«В Останкинском следственном отделе 5 апреля зарегистрирован материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песне певицы Манижи „Русская женщина“», — сказал собеседник агентства.

Ранее издание «Ветеранские вести» (создано в 2016 году при поддержке силовых ведомств) пожаловалось на Манижу главе СК Александру Бастрыкину. Журналисты посчитали, что сценический образ певицы «направлен на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности».

Источник ТАСС тогда сообщал, что СК рассмотрит это обращение, однако проведение проверки вряд ли возможно, поскольку в данном случае очевидно отсутствуют какие‑либо признаки противоправной деятельности.

О том, что Манижа представит Россию на «Евровидении» в 2021 году, стало известно 8 марта. Она победила по результатам зрительского голосования, которое проводил Первый канал.

Почти сразу в адрес певицы посыпались ксенофобные комментарии: некоторые пользователи возмутились, что уроженка Таджикистана будет исполнять песню о русской женщине, тем более о ее силе и самостоятельности. Другие, напротив, поддержали певицу, отметив ее талант и участие в благотворительных инициативах. В ответ на критику девушка выпустила ироничное расследование о себе.