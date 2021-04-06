В России выявили 8328 новых случаев коронавируса

В России выявили 8328 случаев коронавируса за последние сутки во всех регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 318 заболевших меньше, чем вчера.

Больше всего новых случаев заражения в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.