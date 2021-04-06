В России выявили 8328 новых случаев коронавируса

В России выявили 8328 случаев коронавируса за последние сутки во всех регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 318 заболевших меньше, чем вчера.
Больше всего новых случаев заражения в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 597 868. За последние сутки вылечились 8902 человека, за все время — 4 220 035. За сутки умерли 389 пациентов, за весь период — 101 106.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 131,8 млн человек, 2,8 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (30,7 млн). На втором месте — Бразилия (13 млн), на третьем — Индия (12,6 млн), на четвертом — Франция (4,8 млн).