Clubhouse запустил прямые платежи. Теперь креаторы и спикеры смогут зарабатывать на донатах

Переводить деньги уже сейчас могут все пользователи соцсети, но вот получать их изначально будет только небольшая тестовая группа. «Мы надеемся собрать отзывы, настроить данную функцию и предоставить ее всем пользователям», — объяснили в Clubhouse.

Голосовая соцсеть Clubhouse внедрила функцию прямых денежных переводов между пользователями. С ее помощью можно отправлять донаты любимым авторам шоу и спикерам, говорится на сайте платформы.

Чтобы отправить платеж, нужно перейти в профиль пользователя, у которого подключена функция Payment, нажать кнопку «Отправить деньги» внизу экрана и ввести необходимую сумму. При первой попытке перевести деньги Clubhouse попросит добавить в приложение кредитную или дебетовую карту.

Вся отправленная сумма пойдет создателю контента — соцсеть не будет забирать себе проценты с перевода. Однако с отправителя все-таки возьмут небольшую комиссию за обработку платежа, которую получит партнер Clubhouse сервис Stripe.

«Это будет первая из множества функций, позволяющих пользователям получать платежи непосредственно в Clubhouse», — говорится в сообщении соцсети.

В марте платформа анонсировала свою первую программу монетизации Clubhouse Creator First. Она поможет креаторам собирать аудиторию, налаживать контакт с брендам и зарабатывать на эфирах.