Потребление говядины в России в 2020 году снизилось на 3,4%, до 1,94 млн тонн. Этот показатель стал минимальным за десять лет, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

По данным банка, спрос понижается второй год подряд. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин объяснил это ограничениями в связи COVID-19, в частности закрытием ресторанов, удаленки и неопределенности в будущих доходах, из‑за которой покупатели экономили и брали недорогую белковую продукцию — в том числе свинину и мясо птицы.

Однако экспорт говядины только вырос — на 103% (до 20 тыс. тонн), в котором крупнейшим заказчиком является Китай, занимающий 45% поставок. Снижение потребления зафиксировано в сегменте молочных пород, который составляет 80%. Потребление мясных пород за семь лет выросло в пять раз (до 300 тыс. тонн), а премиальных отрубов — в 12 раз (до 30 тыс. тонн).

В Metro рассказали, что спрос на относительно дешевую говядину снижается уже несколько лет, в отличие от премиальной линейки Black Angus — в 2020 году ее потребление выросло на 25%, и такая динамика продолжается в 2021 году. «Вкусвилл» сообщил о небольшом росте продаж.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает, что в будущем говядина станет премиальным видом мяса за счет роста мясных пород в поголовье, потому что премиальный сегмент рынка все еще не насыщен. С восстановлением спроса и торговли, а также открытием общепитов спрос на говядину к концу 2021 года вырастет, прогнозирует он.