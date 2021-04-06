Компания «Космокурс», планировавшая отправлять туристов в космос, объявила о ликвидации

Компания «КосмоКурс», которая планировала построить первый российский частный космодром и многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма, закрывается. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора компании Павла Пушкина.

Причиной закрытия стали «непреодолимые трудности с согласованием требований к проекту космодрома с местными властями», а также невозможность получения от Минобороны всех необходимый документов для проектирования суборбитальной ракеты.

Сотрудников «Космокурс» уже предупредили об увольнении за два месяца до сокращения. Всего в компании работало 50 конструкторов ракетно-космической техники.

В Роскосмосе заявили, что уже в курсе ситуации. Там планируют сохранить коллектив, включив его в состав одного из научных учреждений.

Компания «КосмоКурс» была создана в 2014 году. Она должна была разработать одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный космический аппарат для туристических суборбитальных полетов — проект в 2016 году одобрил Роскосмос.

О планах компании построить частный космодром под Нижним Новгородом для кораблей с туристами стало известно в 2019 году. «Космокурс» рассчитывал на частные инвестиции в размере 2,6 млрд рублей. Первый полет планировался в 2025 году.