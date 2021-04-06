В Госдуме предложили отказаться от «российского производителя» в пользу «российского разработчика»

Экспертный совет комиссии по развитию радиоэлектронной промышленности при Госдуме предложил реформировать терминологическую базу законодательства. Одним из изменений члены совета видят замену термина «российский производитель» на «российского разработчика», пишут «Ведомости» со ссылкой на копию письма.

Идея заключается в том, что новый термин будет подчеркивать владение Россией патента на технологию. Сегодня основное требование к компании, претендующей на статус российской, — облагаться налогом на доходы в одной из стран ЕАЭС. Такой налоговый резидент не обязательно должен иметь технологию или интеллектуальную собственность, уточнили эксперты.

Другое предложение — разграничить термины «промышленная продукция российского происхождения» и «промышленная продукция, произведенная на территории РФ». Первый термин, по задумке авторов, подразумевает технологии, интеллектуальные права на которые принадлежат российским разработчикам. Во втором случае речь идет о производстве продукции, в котором доля российских операций превышает 50%.

Участники экспертного совета объяснили, что замена «российского производителя» связана с введением в налоговый кодекс специального налогового режима для разработчиков ПО, электронной компонентной базы и радиоэлектронной продукции. Он действует с начала года и предполагает снижение страховых взносов с 14 до 7,6%, а налога на прибыль — с 20 до 3%. На рассмотрении правительства сейчас второй пакет мер поддержки отечественной ИТ-сферы: в нем российским компаниям предложат вычитать стоимость закупки российского ПО и оборудования из налога на прибыль.

По мнению генерального директора холдинга Росэлектроника Сергея Сахненко, терминологические перестановки сделают господдержку более гибкой за счет вклада компаний в реализацию стратегических национальных целей и обеспечения технологического и экономического суверенитета страны. Положительное влияние таких изменений видит директор по развитию бизнеса компании «Байкал электроникс» Виталий Богданов, полагая, что модификация терминологии защитит права отечественных разработчиков и отделит от иностранных компаний, выполняющих только коммерческую функцию.

Однако гендиректор компании-разработчика серверов «Норси-транс» считает, что изменения создадут только путаницу, ведь сейчас закон жестко регулирует, какая продукция является отечественной — например, где используются российские процессоры, «Байкалы» или «Эльбрусы». «Новая терминология приведет к тому, что тем же российским разработчикам будет все равно, где размещать заказы. И тогда производство вновь уйдет за рубеж, что для российского рынка будет означать разрушительные последствия», — заключил он.