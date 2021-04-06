С Гильермо дель Торо сняли обвинения в плагиате при создании фильма «Форма воды»

С мексиканского режиссера Гильермо дель Торо сняли обвинения в плагиате, появившиеся из‑за схожести сюжетной линии его фильма «Форма воды» с событиями из пьесы Пола Зиндела «Дай услышать твой шепот». Об этом сообщил THR.

В незаконном использовании чужого произведения кинематографиста обвинили наследники Зиндела. Они отметили, что события в пьесе их родственника также разворачиваются вокруг спасенного из научного учреждения морского существа — дельфина.

Кроме того, в работе драматурга и в кинофильме совпадают и некоторые сцены: например, побег заточенного существа осуществляют при помощи корзин для белья. В связи с этим близкие писателя подали иск в суд в 2018 году — тогда судья отклонил их претензии.

Семья Зиндела подала апелляцию — и летом 2020 года разбирательство по делу продолжилось. Ближайшее заседание должно было пройти на этой неделе, а окончательный суд назначили на июль. Но родственники писателя отозвали свои обвинения, назвав их «необоснованными».

Картина «Форма воды» рассказывает про немую уборщицу секретной лаборатории, где появляется удивительное существо — человек-амфибия. Женщина привязывается к нему и решает спасти.