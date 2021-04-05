На станции метро в Петербурге восстановят холодный свет утра, в которое проходило Ледовое побоище

На центральных станциях метро Петербурга заменят старые натриевые светильники на современные светодиодные лампы. Об этом сообщила пресс-служба городского метрополитена.

В вестибюле «Площади Александра Невского 2» планируется воссоздать «холодный свет апрельского утра, снег и лед, в антураже которых проходило Ледовое побоище». Таким он был при открытии, однако в 2004 году ртутные лампы были заменены на натриевые, поэтому свет стал мягким желтым.

Также лампы заменят в переходе «Технологического института 1», в среднем зале станций «Невский проспект» и «Звенигородская», а также в наклонных ходах станций «Невский проспект», «Садовая», «Звенигородская», «Адмиралтейская», «Старая деревня» и «Комендантский проспект».

Старые натриевые светильники проработали более 16 лет и пришли в ненормативное состояние. Действующие санитарные нормы обязывают освещать средний зал станции на уровне не ниже 200 люкс. Новые технологии позволят увеличить уровень освещенности почти вдвое от нынешнего состояния — до 300 люкс. Работы планируется завершить к началу лета.

В июле 2020-го Общероссийское объединение пассажиров признало Петербургское метро худшим в России. Главными недостатками стали: дороговизна, слабая представленность в соцсетях, раннее закрытие, а также малое число станций и возможностей пересадки.