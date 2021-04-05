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Станция МЦД «Каланчевская» станет четвертым крупным вокзалом на Комсомольской площади

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:45

На Комсомольской площади в Москве, которую также называют площадью трех вокзалов, появится четвертый крупный транспортный узел. Им станет реконструированная станция МЦД «Каланчевская», сообщил Сергей Собянин.

Мэр анонсировал строительство новых железнодорожных путей на участке Каланчевская — Курская и обновление инфраструктуры. Эти работы в дальнейшем позволят запустить четвертый Московский центральный диаметр.

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Саму станцию «Каланчевская» фактически возведут заново. Она станет одним из самых больших и современных хабов столицы с новыми платформами, эскалаторами и лифтами, кассами и туалетами.

Оборудуют также комфортную пересадку на станцию метро «Комсомольская» и переход к трем вокзалам — Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому. При этом архитектурный облик исторических объектов полностью сохранят, обещают в мэрии.

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