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ФСИН: Алексея Навального перевели в медсанчасть

Виктория Шанина
Сегодня в 21:36
Обновлено сегодня в 21:46:

В эфире телеканала «Дождь» адвокат Навального Ольга Михайлова заявила, что узнала о переводе оппозиционера в медсанчасть из СМИ, отметив:

«Как я понимаю, находится она [медсанчасть] в колонии, представляет из себя помещение, в котором один фельдшер. Врачей в колонии нет, и всю медицинскую помощь, которая осуществляется на территории колонии, проводит фельдшер, работающий в этой медицинско-санитарной части. Будет или нет туда приглашен какой‑то врач, я не знаю, все в руках ФСИН».

Владимирское управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) сообщило о переводе Алексея Навального в медико-санитарную часть. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.

В колонии ИК-2 во Владимирской области прошла плановая диспансеризация. У Навального выявили признаки респираторного заболевания, в том числе — высокую температуру.

«В связи с этим у него взяты все необходимые анализы, включая тест на коронавирусную инфекцию. Осужденный переведен в медико-санитарную часть, где находится под наблюдением медицинских работников. В учреждении проводятся плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание», — говорится в заявлении ФСИН.

Источник «Известий» также опроверг информацию о вспышке туберкулеза в колонии. 5 апреля в инстаграме Навального был опубликован пост, в котором сообщалось: «Уже третий человек из моего отряда за последнее время госпитализирован с туберкулезом. В отряде 15 человек».

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года шесть месяцев и две недели.

24 марта адвокаты Навального рассказали о его резком ухудшении здоровья. По их словам, оппозиционер уже несколько дней испытывает сильные боли в спине, у него начала отниматься нога. В качестве помощи оппозиционеру дают только таблетки ибупрофена.

Навальный считает, что сотрудники колонии намеренно вредят его здоровью, нарушая право на непрерывный восьмичасовой сон и не оказывая должной медицинской помощи.

31 марта оппозиционер объявил голодовку, потребовав пустить к нему приглашенного врача и выдать лекарства. В этот же день ФСИН заявила, что Навальному в колонии оказывают всю необходимую медпомощь, а его состояние стабильное.

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