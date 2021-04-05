ФСИН: Алексея Навального перевели в медсанчасть

Владимирское управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) сообщило о переводе Алексея Навального в медико-санитарную часть. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.

В колонии ИК-2 во Владимирской области прошла плановая диспансеризация. У Навального выявили признаки респираторного заболевания, в том числе — высокую температуру.

«В связи с этим у него взяты все необходимые анализы, включая тест на коронавирусную инфекцию. Осужденный переведен в медико-санитарную часть, где находится под наблюдением медицинских работников. В учреждении проводятся плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание», — говорится в заявлении ФСИН.

Источник «Известий» также опроверг информацию о вспышке туберкулеза в колонии. 5 апреля в инстаграме Навального был опубликован пост, в котором сообщалось: «Уже третий человек из моего отряда за последнее время госпитализирован с туберкулезом. В отряде 15 человек».

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года шесть месяцев и две недели.

24 марта адвокаты Навального рассказали о его резком ухудшении здоровья. По их словам, оппозиционер уже несколько дней испытывает сильные боли в спине, у него начала отниматься нога. В качестве помощи оппозиционеру дают только таблетки ибупрофена.

Навальный считает, что сотрудники колонии намеренно вредят его здоровью, нарушая право на непрерывный восьмичасовой сон и не оказывая должной медицинской помощи.

31 марта оппозиционер объявил голодовку, потребовав пустить к нему приглашенного врача и выдать лекарства. В этот же день ФСИН заявила, что Навальному в колонии оказывают всю необходимую медпомощь, а его состояние стабильное.