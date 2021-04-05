В детдоме Барнаула заявили об избиении мальчика воспитательницей. Полиция нарушений не нашла

Бывшие сотрудницы детдома № 4 в Барнауле рассказали о том, как воспитательница избила 9-летнего мальчика. После этого его отправили в психиатрическую больницу, пишут «Такие дела».

Собеседница «Таких дел» отметила: «Данил — мальчишка хороший, общительный. Просто нужно найти к нему подход. У него постоянно были конфликты с воспитательницей — Анастасией Очаковской. Об этом знала директор детдома Ирина Просондеева, но не принимала мер».

По ее словам, маму Данила лишили родительских прав, а летом 2020 года она скончалась. У него есть тетя и 16-летняя сестра по материнской линии — девочка росла в этом же детдоме. Об отце Данила ничего неизвестно.

В декабре 2020-го бывший социальный педагог детского дома Наталья Канахина услышала крики Анастасии Очаковской, у которой был конфликт с Данилом (пострадавшим мальчиком). Воспитательница требовала открыть дверь в детский туалет.

«Оказалось, что это Данил играл с более младшим ребенком, Сережей. То ли он взял его на руки, то ли на спину себе посадил и побежал с ним к туалету. Анастасия Сергеевна [Очаковская] это увидела и побежала следом, чтобы Данил отпустил Сережу. Данил испугался, закрыл на щеколду общую дверь туалета и спрятался в кабинку. Когда он все-таки открыл дверь, то Очаковская как фурия залетела в кабинку и стала бить Данила головой о стену. Прибежали другие сотрудники и стали успокаивать мальчика», — поделилась Канахина.

В середине декабря одна из воспитательниц прислала Наталье Канахиной фотографию Данила, на которой у мальчика были скотчем связаны руки за спиной. Канахина показала снимок директору, и та ответила ей, что дети так просто играли. Также педагог отметила, что неоднократно слышала от сотрудниц об издевательствах детей над Данилом с разрешения Очаковской.

В конце января Данила в восьмой раз отправили в психиатрическую больницу имени Эрдмана. Так его наказывали за проступки. Через месяц мальчика вернули в детдом.

Представители ГУ МВД по Алтайскому краю заявили, что провели проверку по правам ребенка. По ее результатам нарушения прав Данила не выявили. В региональном министерстве образования и науки также сообщили, что нарушений в детдоме не было.