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Сына Тома Хэнкса обвинили в расизме из‑за коллекции мерча с надписью «White Boy Summer»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:01

Актер и музыкант Чет Хэнкс, сын двукратного обладателя «Оскара» Тома Хэнкса, выпустил коллекцию мерча под названием «White Boy Summer». Из‑за нее его обвинили в расизме, сообщил The Guardian.

Артист представил черные футболки, худи, майки, шорты, бейсболки и легинсы с белой надписью «Лето белого мальчика», напечатанной готическим шрифтом, популярным у националистов. Похожий шрифт использовался на обложке книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф».

По словам Хэнкса, название коллекции отсылает к песне рэп-певицы Megan Thee Stallion «Hot Girl Summer». «Белым мальчиком» актер называет самого себя. Он утверждает, что не хотел никого задеть или обидеть этим выражением.

«Вы знаете, чем „Лето белого мальчика“ не является?.. Оно не несет какой‑либо недоброжелательности или предубеждения по отношению к кому‑либо другого происхождения, расы, образа жизни», — пояснил Хэнкс.

Позднее артист пообещал выпустить дополнение к коллекции — такие же товары с надписью «Black Queen Summer» («Лето черной королевы»). В видео в инстаграме он утверждает, что будет носить такой вариант мерча с еще большим удовольствием.

«Я хочу увидеть несколько белых мальчиков и несколько черных королев в футболках друг друга», — добавил Хэнкс.

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