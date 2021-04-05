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В Дубае задержали группу женщин за обнаженную съемку на балконе. Организатор фотосессии — россиянин 17:56
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Проверка «вДудя» на пропаганду наркотиков, советы Маска Роскосмосу и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:28

Владимир Путин подписал сразу несколько законов. В том числе о реальных сроках за оскорбления ветеранов, просветительской деятельности, госзащите для силовиков и обнулении своих сроков. Выбрали самые важные.

«Артдокфест» снял с показа в Москве фильм про гея из Чечни. Основатель фестиваля сделал это «под давлением обстоятельств».

Лига безопасного интернета попросила МВД проверить интервью Юрия Дудя на пропаганду наркотиков. О каком именно выпуске идет речь, не уточняется.

На месте семи бывших промзон в Москве построят новые офисные и жилые дома. Там может появиться около 1,5 млн квадратных метров недвижимости.

В Дубае задержали 12 девушек за съемки в обнаженном виде. Организатор фотосессии — россиянин — также задержан.

Илон Маск посоветовал Роскосмосу сделать полностью многоразовые ракеты. Так он ответил на твит о создании ракеты «Амур», которая может использоваться повторно около 10 раз.

LinkedIn отправила всех своих сотрудников в оплачиваемый отпуск, чтобы они справились с выгоранием. Сейчас в компании работают 15 900 человек.

The Weeknd пожертвует 1 млн долларов эфиопам, пострадавшим в вооруженном конфликте в Тыграе. Он обещал оплатить два миллиона обедов для них.

Netflix впервые раскрыл прибыль в России. Чистая выручка компании за 2,5 месяца прошлого года составила 24,38 млн рублей.

Marvel выпустила новый трейлер сериала «Локи». В главной роли — Том Хиддлстон, который меняет реальность и создает новую временную петлю.

Нейросеть создала песни в духе музыкантов из «Клуба 27». Послушайте, как могли бы звучать новые релизы Nirvana, The Doors и Джими Хендрикса.

Фестиваль Sound Up Forte пройдет 23 апреля в виде концерта-променада в Северном речном вокзале. На нем выступят Настасья Хрущева, Игорь Яковенко, Ева Геворгян и другие герои новой музыки.

11 апреля киноклуб «Афиша» устроит предпремьерный показ фильма «Отец» с Энтони Хопкинсом, который получил 6 номинаций на «Оскар». Билеты можно купить по ссылке.

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