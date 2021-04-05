ВШЭ: российские законы становятся непонятнее. 87 текстов уже читать сложнее, чем труды Канта

Российские законы становятся сложнее и непонятнее из года в год. К такому выводу пришли специалисты Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, проанализировавшие сложность документов, сообщил «Коммерсант».

Ученые оценили синтактическую сложность текстов. Они оказались перегружены причастными оборотами, зависимыми словами и грамматическими основами.

В 2020 году 87 законов были труднее для восприятия, чем «Критика чистого разума» философа Иммануила Канта. По словам авторов исследования, в 2019 году таких крайне непонятных текстов в законодательстве России было меньше — 77.

Среди наиболее сложных документов — акты о пенсионном обеспечении, соцзащите и исполнительном производстве в Крыму и Севастополе. Эти законы, вероятно, выделяются из‑за спешности их разработки и принятия, сложного правового статуса территорий и необходимости точечных правовых установлений.

Кроме того, законодательство усложнилось из‑за конституционной реформы 2020 года. Хотя сам основной закон остался довольно понятным, поправки повлияли на все связанные с ним акты.

«Нет фильтров, которые бы исключали слишком сложные формулировки. Нет формальных критериев избыточной сложности. В итоге негативные языковые практики канцелярита укореняются, становятся привычными», — заявил автор работы Александр Кнутов.

По мнению Кнутова, российские законы утрачивают системность из‑за многочисленных правок. С ним согласен и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Перегруженные тексты, как отмечает он, препятствуют правовой определенности.

«Когда тексты перегружены, это плохо и с точки зрения восприятия, и с точки зрения правоприменения. Это препятствует правовой определенности — значит, обязательно будет сбой. Такие сбои несут в себе самые разные риски, от непонимания целей, которым должны следовать правоприменители, до коррупционных возможностей», — пояснил Крашенинников.

В марте в Госдуме под руководством Крашенинникова разработали рекомендации по написанию законопроектов. Депутатов просят не придумывать сложные названия, отказаться от уточняющих оборотов и не писать примечаний.